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وزير التعليم يحيل مدير إدارة العبور وعشرات الموظفين للتحقيق

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وزير التعليم يحيل مدير إدارة العبور وعشرات الموظفين للتحقيق وزير التعليم يحيل مدير إدارة العبور وعشرات الموظفين للتحقيق
أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة العبور ومعه 115 موظفا بالإدارة للتحقيق بسبب عدم الانضباط فى الحضور، بعدما فاجأ الهلالى الإدارة التعليمية بزيارة صباح اليوم واكتشف غياب مدير عام الإدارة وعدد كبير من الموظفين.

كما وجه الوزير هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة إنشاء مبنى جديد للإدارة التعليمية على الأرض المخصصة لها، بعد أن لاحظ أن المكان الحالى للإدارة لا يتسع لعدد الموظفين، حيث لا تزيد مساحته عن 150 مترا فى إحدى عمارات الإسكان الاجتماعى.

من ناحية أخرى تجول الهلالى فى ثلاث مدارس الأولى هى العبور الثانوية بنين، حيث حضر الاختبار العملى لمادة الحاسب الآلى للصف الأول والثانى الثانوى، وأشاد بنظافة المدرسة واستعداداتها للامتحانات، وأحال بعض المعلمين والإداريين بها للتحقيق بعد أن اكتشف غيابهم.

وفى مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى، تفقد الوزير قاعات رياض الأطفال، وأحال أيضا بعض المعلمين للتحقيق بسبب الغياب.
>وفى مدرسة العبور الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج، تفقد الوزير أقسام المدرسة وورشها، وتحدث مع الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات العملية للتعرف على حجم استفادتهم من التطبيقات العملية للمناهج واستمع إلى آرائهم فى تطوير التعليم الفنى وقرر منح مكافأة وكيل المدرسة لتفانيه فى أداء عمله بشكل مميز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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