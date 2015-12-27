"الصحة": حالة وفاة و14 مصابا فى انفجار سهل حمزة بفيصل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة حالة وإصابة 14 آخرين حتى الآن بسبب انهيار منزل بالكوم الأخضر بفيصل، بشارع سهل حمزة، نتيجة وقوع انفجار غير معلوم المصدر عصر اليوم، الأحد.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها منذ قليل إنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى الهرم، مشيرة إلى الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالفيديو والصور.. انفجار بمنطقة فيصل وأنباء عن سقوط إصابات (تحديث)

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