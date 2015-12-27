معاينة النيابة لانفجار "فيصل": تهشم واجهات عدد من المحال ومدخل عقار سكنى

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة بدفن وتشريح جثة سيدة لقت مصرعها فى حادث انفجار "فيصل"، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى حول الانفجار الذى وقع بمنطقة سهل حمزة بفيصل، واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث، تمهيداً للاستماع إلى أقوالهم عقب استقرار حالتهم الصحية.

على جانب آخر كشفت معاينة النيابة لموقع الحادث تهشم واجهات عدد من المحال التجارية، فضلاً عن تدمير مدخل العقار السكنى الذى شهد الانفجار وخلع بابه الحديدى من موضعه، إضافة إلى تهشم عدد من السيارات التى تواجدت بمسرح الأحداث، نتيجة لسقوط مخلفات الانفجار عليها.

وأضافت "المعاينة" أن شدة الانفجار أسفرت عن تهشم عدد من نوافذ المنازل القريبة من موقع الحادث، وتولى خبراء المعمل الجنائى رفع الأدلة الجنائية وتجميعها تمهيداً لفحصها ومعاينتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث .

وأشار مصد قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن تسند التحقيقات لنيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى لمباشرة التحقيق.

وكان انفجار قد وقع منذ قليل بمنطقة سهل حمزة بفيصل، ما أسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكنى وواجهات أحد المحلات، وتدمير عدد من السيارت المتواجدة بموقع الحادث، وأشارت مصادر أمنية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الانفجار تسبب فى مصرع سيدة واصابة 12 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

وصرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية بوقوع انفجار داخل شقة سكنية غير مستغلة بالعقار الكائن 22 شارع سهل حمزة بمنطقة فيصل الجيزة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، حيث رجح بعض شهود الحادث أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز كما انتقلت أجهزة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار.

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