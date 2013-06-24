بالصور| معاينة النيابة لموقع حادث "أبوالنمرس": الشيعة الأربعة قتلوا بعد سحلهم لمدة ساعتين

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 25 دقيقة

أسفرت المعاينة الأولية للنيابة، التي أشرف عليها مدير نيابة الحوادث أسامة حنفي، ووكيل النيابة أحمد حمزاوي لموقع حادث أبوالنمرس، الذي أسفر عن مقتل 4 من الشيعة المصريين، عن أن القتلى ماتوا نتيجة السحل على الأرض لمدة ساعتين، ولم تلق قوات الشرطة القبض على أي من أهالي القرية حتى الآن، حيث قررت معاينة الفيديو المتداول على شبكة الإنترنت حول الحادث لتحديد المتهمين الأساسيين.

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