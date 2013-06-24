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بالصور| معاينة النيابة لموقع حادث "أبوالنمرس": الشيعة الأربعة قتلوا بعد سحلهم لمدة ساعتين

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بالصور| معاينة النيابة لموقع حادث "أبوالنمرس": الشيعة الأربعة قتلوا بعد سحلهم لمدة ساعتين بالصور| معاينة النيابة لموقع حادث "أبوالنمرس": الشيعة الأربعة قتلوا بعد سحلهم لمدة ساعتين

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 25 دقيقة

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G51c777e11b172.jpg
G51c777e1241f3.jpg
G51c777e161279.jpg
G51c777e16aacf.jpg
G51c777e1727cf.jpg
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أسفرت المعاينة الأولية للنيابة، التي أشرف عليها مدير نيابة الحوادث أسامة حنفي، ووكيل النيابة أحمد حمزاوي لموقع حادث أبوالنمرس، الذي أسفر عن مقتل 4 من الشيعة المصريين، عن أن القتلى ماتوا نتيجة السحل على الأرض لمدة ساعتين، ولم تلق قوات الشرطة القبض على أي من أهالي القرية حتى الآن، حيث قررت معاينة الفيديو المتداول على الإنترنت حول الحادث لتحديد المتهمين الأساسيين.

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