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أخبار اليمن اليوم.. المقاومة الشعبية تحرز تقدما بعد اشتباكات شرق اليمن

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أخبار اليمن اليوم.. المقاومة الشعبية تحرز تقدما بعد اشتباكات شرق اليمن أخبار اليمن اليوم.. المقاومة الشعبية تحرز تقدما بعد اشتباكات شرق اليمن
اهتمت أخبار اليمن اليوم بإحراز المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية تقدمًا فى المحور الشمالى الغربى لمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شرقى البلاد قرب الحدود مع ، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
>وتقدمت المقاومة الشعبية فى جبهات "سدبا"، وسيطرت على أجزاء كبيرة من "جبل الريحانة" الواصل بين (مدينة الحزم وبلدة المتمون) الواقعة شمال غربى الجوف باليمن.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، والذى أكد خلالها أن 70 فى المائة من أرض اليمن هى الآن تحت سيطرة الشرعية.

وقال المخلافى إن "الوضع على الأرض أصبح ملكا للشرعية، إذ أن ما نسبته 70 فى المائة من الأراضى اليمنية واقع تحت سيطرة الحكومة، وأن هذا كسر شوكة المتمردين".

وعن المفاوضات التى من المقرر أن تستأنف فى جنيف فى 14 يناير المقبل، قال إن هناك ضمانات دولية من الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن للدفع بالتزام الطرف الآخر فى خطوات بناء الثقة حتى يمكننا الاستمرار فى الحوار، ومن بين هذه الضمانات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خصوصًا وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحى، وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادى وغيرهما، ووقف التحريض الإعلامى والالتزام بوقف إطلاق النار.
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مصر 365

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