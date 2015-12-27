بالصور.. سكان تعز اليمنية يسلكون الجبال الوعرة لايصال مساعدات لمدينتهم

>يحمل سكان مدينة تعز فى جنوب غرب اليمن الاكياس وعلب المواد الغذائية وقوارير الغاز على ظهرهم، ويسلكون دروبا جبلية وعرة، لايصال المساعدات لمدينتهم المحاصرة منذ اشهر من قبل المتمردين الحوثيين.

وتمتلىء المسارات الجبلية المتعرجة والصخرية التى تقود الى تعز، ثالث كبرى مدن اليمن، برجال من مختلف الاعمار، ونساء مسنات، يحملون على ظهورهم اكياسا من النايلون تحوى مواد غذائية اساسية، او قوارير الغاز، ويسلكون دروبا خطرة وشديدة الانحدار.

ويقوم بعض هؤلاء احيانا بربط ثلاث علب من الكرتون الى ظهرهم، مستخدمين قطعا من القماش لربطها بعضا الى بعض، وعندما يصيبهم الارهاق يستريحون على الصخور التى تغطى سفح الجبل. اما غير القادرين على السير فى هذه المسارات الصعبة، فيعتمدون على الحمير والجمال.

الا ان وعورة المسارات المليئة بالحجارة، وثقل الاحمال المربوطة الى ظهرها، تجعل بعض هذه الحيوانات غير قادرة على التحمل، كمثل حمار اسود اللون وقع ارضا، ما تطلب من اربعة شبان على الاقل العمل على رفعه عن الارض وحضه على اكمال السير.

ويناهز عدد المقيمين فى المدينة 600 الف شخص، يدفعون منذ اشهر ضريبة المعارك الضارية بين طرفى النزاع اليمني: قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، والمتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح.

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