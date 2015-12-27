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هنية: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا فى حال شن حرب جديدة على غزة

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هنية: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا فى حال شن حرب جديدة على غزة هنية: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا فى حال شن حرب جديدة على غزة

>توعد نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا كبيرا فى حال شنت حربا جديدة على قطاع غزة.

وقال هنية خلال مهرجان أقامته الشرطة فى غزة التى تديرها حركة حماس فى الذكرى السابعة للحرب الإسرائيلية على القطاع بين عامى 2008 و2009 والتى تطلق عليها حماس اسم "معركة الفرقان" اليوم الأحد " إذا فكر العدو فى الاعتداء على غزة فسوف يدفع ثمنا أبهظ بكثير من الذى دفعه فى العصف المأكول (الحرب على غزة عام 2014)".

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة بدأتها فى 27 ديسمبر 2008 وتواصلت على مدار 22 يوما، وأدت إلى مقتل نحو 1500 فلسطينى وإصابة 5000 آخرين.

وأضاف هنية:" نقول للمسئول العسكرى الإسرائيلى الذى سيأخذ قرار شن حرب على غزة سوف يدفع ثمنه مستقبله السياسى ومستقبل حزبه كذلك".

واعتبر أن المقاومة فى غزة باتت أقوى أضعافا مما كانت عليه فى الحرب الأخيرة على القطاع. لافتا إلى أن إسرائيل فى حروبها الثلاثة ضد قطاع غزة فشلت فى إسقاط وإعادة الجندى جلعاد شاليط ووقف الصواريخ وإمداد المقاومة".

وحول الهبة الشعبية فى القدس والضفة ، قال هنية إن الانتفاضة أطاحت بالأمن الشخصى للإسرائيليين من خلال هذه العمليات البطولية مشيرا إلى أنها تسير فى خط تصاعدى وتتعمق مجددا وأنها استطاعت أن تتخطى عقبات الاحتواء السياسى والإغراء بالتسهيلات الإسرائيلية والقمع والعنف.

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مصر 365

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