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الاحتلال الإسرائيلى يقرر تسليم جثامين لـ 7 شهداء بالضفة الغربية

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الاحتلال الإسرائيلى يقرر تسليم جثامين لـ 7 شهداء بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى يقرر تسليم جثامين لـ 7 شهداء بالضفة الغربية

أعلنت الشئون المدنية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال قررت تسليم جثامين لسبعة شهداء محتجزين منذ أكثر من شهر وذلك من أهالى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إنه سيتم تسليم جثامين الشهداء لذويهم عبر حواجز الاحتلال مساء اليوم الأحد، موضحة أن الشهداء الذين سيتم تسليم جثامينهم هم الشهيد شادى مطرية من مدينة البيرة، والشهيد عصام ثوابتة من قرية بيت فجار جنوب شرق بيت لحم، والشهيد سامر السريسى من جنين، والشهيد مأمون الخطيب من مدينة بيت لحم والشهيد محمد زهران من قرية كفر الديك فى سلفيت والشهيدان عيسى الحروب ومحمد الشوبكى من مدينة الخليل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين لشهداء الانتفاضة تقدر بحوالى 52 شهيدا منذ اندلاعها أوائل أكتوبر الماضي، فيما تقوم بين الحين والأخر بالإعلان عن تسليم جث لشهداء .

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مصر 365