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أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض البروستاتا أهمها اللوز والبصل والفراولة

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أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض البروستاتا أهمها اللوز والبصل والفراولة أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض البروستاتا أهمها اللوز والبصل والفراولة
البروستاتا هى غدة متواجدة فى منطقة الحوض لدى الرجل، وقد تتعرض للإصابة بأمراض عدة وأشهرها الالتهاب أو التضخم، أو السرطان أو الاحتقان.

أمراض البروستاتا


> لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التى تقلل من فرص إصابتك بمشاكل البروستاتا؟، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، وأضاف أن مشاكل البروستاتا تظهر عند التقدم فى العمر، ولذا يجب الاهتمام بتناول بعض الأطعمة التى تحد من هذه الأمراض.

أطعمة تقيك من أمراض البروستاتا


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها للرجال لتجنب الإصابة بمشاكل فى البروستاتا، ومنها:

1- الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة، كالتوت والفراولة والبصل والبطيخ، فهذه الأطعمة تحافظ على صحة البروستاتا، وينصح بتناول البصل أثناء وجبة الإفطار، وهذه الفواكه على مدار اليوم.

2- الأطعمة التى تحتوى على الأوميجا 3، ومن أهمها الأسماك والمكسرات ولذا ينصح بتناولها ثلاث مرات أسبوعيًا.

3- الأطعمة الغنية بفيتامين "E" والكالسيوم و"أحماض "السيلينيوم"، كالبندق واللوز والكاجو.

4- ينصح بتناول كوبين من الشاى الأخضر للرجال يوميًا، حيث إنه يحد من إصابتك بأمراض البروستاتا.

وأخيرًا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون لأنها تساهم فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، وتعرض "البروستاتا "للخطر.

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