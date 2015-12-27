خبير دُولي: أثيوبيا أنهت بناء 90% من سد النهضة

قال الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، إن صور الأقمار الصناعية، تؤكد أن أثيوبيا أنتهت من بناء ما يقارب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيل تجريبي لأربعة بوابات منه.

وأوضح أحمد خلالن لقاء له في برنامج السوق المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن أثيوبيا تستهلك الوقت لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

وأضاف أحمد أن الجانب المصري أمامه تحدي كبير في البحث عن بدائل أخرى عن التفاوض، كونه لا يفضي إلى نتيجة، مثل اللجوء للتحكيم الدولي أو تدويل الملف إفريقيّاً ودوليًا، مشددا على أن القاهرة ستحافظ على الخيار السلمي ولن تلجأ للخيارات الأخرى، مشيرًا إلى أن إصرار الجانب الأثيوبي يقلل الخيارات أمام الجاب المصري المصر على التفاوض.

ورأى أحمد أن المخالفات الأثيوبية سواء من زيادة سعة السد من 16 إلى 74 مليار متر مكعب من المياه،وزيادة الارتفاع إلى 145 متر، سيعزز من موقف مصر التفاوضي، مؤكدًا أن هذه المخلفات سيكون لها تداعيات كبيرة على مصر واقتصادها، لافتا إلى عدم تقديم أثيوبيا لأي شيء يبدد المخاوف المصرية من التداعيات السلبية للسد، وأنها تُرسخ للأمر الواقع وتفصل بين القرار السياسي والتفاوضي وبين البناء الفعلي على الأرض.