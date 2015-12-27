سقوط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو ونصف حشيش بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو ونصف حشيش بدمنهور.

وكان قد تمكن ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العميد محمد زايد، والرائد كريم بسيونى، وكيل المباحث، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، من ضبط المتهم "مروان.ش.ع"، ومقيم محرم بك الإسكندرية، وبحوزته 10 طرب حشيش تزن حوالى 2 كيلو ونصف أسفل الكوبرى العلوى بالقرب من منطقة مجمع الكليات دائرة مركز دمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 476/32210 جنايات 2015 وبالعرض على النيابة قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة مركز دمنهور، بإشراف المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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