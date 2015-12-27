إحالة ممرضة للجنح لتسببها فى وفاة مريض عن طريق نقل دم خطأ فى مستشفى بالدقى

أمر المستشار أحمد معتوق، وكيل أول نيابة الدقى، بإحالة ممرضة وموظف استقبال بمستشفى حكومى لمحكمة الجنح، بتهمة القتل الخطأ بعدما تسببا فى وفاة مريض عن طريق نقل دم له بطريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم مريض آخر.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتوفى "أنور.م" دخل مستشفى حكومى بالدقى بسبب معاناته من ضيق تنفس، وتم حجزه لإسعافه، إلا أن ممرضة وموظف الاستقبال نقلو له دم خاص بمريض آخر يتشابه اسمه مع المتوفى، ما تسبب فى تدهور حالته الصحية ووفاته.

اكتشفت أسرة الضحية الواقعة، وأبلغت قسم شرطة الدقى، وأكدت التحريات صحة الاتهام، فتم القبض على الممرضة والموظف، وتمت إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبس الممرضة وموظف الاستقبال 4 أيام.