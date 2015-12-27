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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع أدوات الكهرباء بالعبور

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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع أدوات الكهرباء بالعبور انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع أدوات الكهرباء بالعبور
أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق شب فى مصنع لأدوات الكهرباء والبلاستيك فى العبور.
>كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص بنشوب الحريق.

انتقل على الفور العقيد عماد عياد قائد قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود عمال بالمصنع وقت الحريق وخلوه لان اليوم عطلة رسمية بالمصنع وقدرت الخسائر بحوالي مليون جنيه وكشفت المعاينة ان المصنع على مساحة 2000 متر مربع وجاري تحديد أسباب الحريق بعد السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة وبدء عمليات التبريد

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة اصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
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