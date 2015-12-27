أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

14 يناير.. أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد ضد "الداخلية"

Google+ Print
14 يناير.. أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد ضد "الداخلية" 14 يناير.. أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد ضد "الداخلية"

>قررت محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأحد، تحديد جلسة 14 يناير القادم؛ لنظر أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد بـ 5 مليار جنيه من وزارة الداخلية.

كانت الدائرة 50 تعويضات، بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أحالت الدعوى إلى محكمة غرب الاسكندرية، لعدم الاختصاص المكانى، نظراً لوجود المدعى عليهما "المخبران المتهمان" بسجن برج العرب لقضاء فترة العقوبة.

وكانت أسرة خالد سعيد أقامت دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية تطالبها بتعويض 5 مليارات جنيه، بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردى شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

واختصمت الدعوى كلٍ من: وزير الداخلية، بصفته، وفردى الشرطة بقسم سيدى جابر، محمود صلاح محمود غزالة ، عوض إسماعيل عبد المجيد، اللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد.

واستندت الدعوى إلى حكم محكمة جنايات الإسكندرية، التى أقرت بتعذيب خالد سعيد، وقتله على يد الشرطيين، وأوضحت أن رواية الداخلية عن القضية جاءت مختلقة، وليس لها أساس من الصحة، وهذا ما أكدته محكمة النقض برفضها إعادة محاكمة المتهمين، وتأييد الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات.

تعود الواقعة إلى نهاية شهر يونيو 2010، عندما تعرض خالد سعيد إلى التوقيف من قبل شرطيين من قوة قسم سيدى جابر، أثناء تواجده داخل "سيبر" بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية واعتديا عليه وبإحالة الواقعة إلى المحكمة قضت بحبسهما 10 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365