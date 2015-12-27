14 يناير.. أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد ضد "الداخلية"

>قررت محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، اليوم الأحد، تحديد جلسة 14 يناير القادم؛ لنظر أولى جلسات دعوى تعويض أسرة خالد سعيد بـ 5 مليار جنيه من وزارة الداخلية.

كانت الدائرة 50 تعويضات، بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أحالت الدعوى إلى محكمة غرب الاسكندرية، لعدم الاختصاص المكانى، نظراً لوجود المدعى عليهما "المخبران المتهمان" بسجن برج العرب لقضاء فترة العقوبة.

وكانت أسرة خالد سعيد أقامت دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية تطالبها بتعويض 5 مليارات جنيه، بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردى شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

واختصمت الدعوى كلٍ من: وزير الداخلية، بصفته، وفردى الشرطة بقسم سيدى جابر، محمود صلاح محمود غزالة ، عوض إسماعيل عبد المجيد، اللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد.

واستندت الدعوى إلى حكم محكمة جنايات الإسكندرية، التى أقرت بتعذيب خالد سعيد، وقتله على يد الشرطيين، وأوضحت أن رواية الداخلية عن القضية جاءت مختلقة، وليس لها أساس من الصحة، وهذا ما أكدته محكمة النقض برفضها إعادة محاكمة المتهمين، وتأييد الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات.

تعود الواقعة إلى نهاية شهر يونيو 2010، عندما تعرض خالد سعيد إلى التوقيف من قبل شرطيين من قوة قسم سيدى جابر، أثناء تواجده داخل "سيبر" بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية واعتديا عليه وبإحالة الواقعة إلى المحكمة قضت بحبسهما 10 سنوات.