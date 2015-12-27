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حبس 5 من أعضاء الإرهابية بالخانكة بتهمة التحريض على التظاهر فى 25 يناير

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حبس 5 من أعضاء الإرهابية بالخانكة بتهمة التحريض على التظاهر فى 25 يناير حبس 5 من أعضاء الإرهابية بالخانكة بتهمة التحريض على التظاهر فى 25 يناير
أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بحبس 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على تنظيم مظاهرات مناهضة للدولة والجيش والشرطة بالخانكة فى ذكرى 25 يناير.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة بتجمع 50 إخوانيا بقرية سرياقوس دائرة المركز، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وبانتقال العميد أحمد المتوكل مأمور مركز الخانكة وقوات الأمن تفرقوا إلى الشوارع الجانبية، وتمكنت القوات من ضبط 5 منهم وهم كل من "عواد نجاح عواد" ، و" سليمان مهني سليمان" ، و" ممتاز محمد السيد " ، و "خالد نجاح عواد " ، و" رضا محمد سيد "، وتبين أن المتهمين قادوا مسيرة في قرية سرياقوس تحرض على التظاهر فى 25 يناير.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12386 لسنة 2015 اداري مركز الخانكة، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، ووجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون ترخيص.

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مصر 365