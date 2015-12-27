مدير أمن الجيزة لـ"اليوم السابع":وفاة بائعة خبز وإصابة 12 بانفجار عقار فيصل

أكد اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، أن حادث الانفجار الذى وقع منذ قليل بشارع "سهل حمزة" بالطالبية، أسفر عن وفاة بائعة خبز تصادف وجودها أمام العقار الذى شهد الانفجار، كما أصيب 12 شخصا أخرين من سكان العقار، بالإضافة إلى عدد من المرضى الموجودين بعيادة أحد الأطباء.

وأضاف حجازى لـ"اليوم السابع"، فور وصوله مكان الحادث، الذى وقع اليوم، الأحد، أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار، حتى الآن وأن هناك رائحة غاز منتشرة بالمكان، مؤكدا أن رجال المعمل الجنائى سيكشفون عن السبب قى القريب العاجل.

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