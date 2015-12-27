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بالفيديو.. الإمام الأكبر للفتاة الإيزيدية: الأزهر يفند مزاعم داعش

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بالفيديو.. الإمام الأكبر للفتاة الإيزيدية: الأزهر يفند مزاعم داعش بالفيديو.. الإمام الأكبر للفتاة الإيزيدية: الأزهر يفند مزاعم داعش
استقبل الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المواطنة العراقية الإيزيدية، نادية مراد، صباح اليوم الأحد وذلك أثناء زيارتها للقاهرة.

ورحَّب الإمام الأكبر بالضيفة، معربًا عن تعاطف الأزهر الشريف مع مأساتها الإنسانية التي تَمَّتْ على يد تنظيم داعش الإرهابي، والذي يخالف بأفعاله الإجرامية كافة الشرائع والأديان السماوية، وكذلك المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التى تحرم الاعتداء على النفس البشرية أيا كان معتقدها أو لونها أو جنسها.

وأكد أن الأزهر الشريف يواصل الليل بالنهار من أجل نشر الفكر الوسطي للإسلام ومواجهة كافة الانحرافات الفكرية وتفنيد مزاعم تنظيم "داعش"، التى يستند إليها لتبرير أعماله الوحشية التي لا تمت إلى الدين الإسلامي بأية صلة أو سبب، وذلك من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، وقوافل السلام التي تجوب مختلف دول العالم، مشددًا على أن الإسلام يقبل الآخر ويتعايش معه على أساس من المواطنة، وفي إطار من التسامح والرحمة والسلام.

من جانبها، أعربت المواطنة العراقية الأيزيدية عن تقديرها لدور الأزهر الشريف وجهود شيخه من أجل إرساء السلام المجتمعي، ودعم أواصر الأخوة الإنسانية، ومواجهة فكر الجماعات الإرهابية التي ترتكب أعمالها البربرية باسم الدين الإسلامى، مؤكدة أن الإيزيديين فى العراق تعرَّضوا لهجمات وحشية على يد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة سنجار شمالي العراق.

وأكدت أن المسلمين والإيزيديين عاشوا في العراق عبر تاريخه الطويل في جو من التسامح والتعايش السلمي فيما بينهم، مطالبة دول العالم الإسلامي بإبراز رفضها لما تقوم به كافة الجماعات المسلحة، وبضرورة تعاونها للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وفي ختام الزيارة قامت الفتاة الإيزيدية بزيارة مرصد الأزهر واطلعت على ما يقوم به المرصد من رصد وتفنيد لأفكار داعش الإرهابية، مشيدةً بالجهود التي يبذلها في مواجهة الفكر الداعشي.

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مصر 365

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