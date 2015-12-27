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مفتي السعودية: «داعش» أحد جنود إسرائيل

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مفتي السعودية: «داعش» أحد جنود إسرائيل مفتي السعودية: «داعش» أحد جنود إسرائيل

أرشيفية.. داعش

وصف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصف التنظيم الإرهابي المسمى “داعش” بأنه أحد جنود إسرائيل.

وقال في اتصال هاتفي مع “عكاظ”: “إن أفراد هذه العصابة في قلوبهم مرض، وهم وإساءة للإسلام وأهله، مؤكداً أن التحالف الإسلامي العسكري الذي أنشأته المملكة بمشاركة 35 دولة هو تحالف إسلامي نافع ورد على المفسدين لإيقافهم عند حدهم”.

وأضاف: “لولا توفيق الله للدولة بإقامة هذا التحالف لأوشك الاعداء أن يستحلوا بلاد المسلمين، وأن هؤلاء الإرهابيين موجهون من قبل أعداء الإسلام لتنفيذ مخططات رهيبة، كما أن التحالف الإسلامي أظهر حقيقتهم وكشف عوارهم، وفاجأهم بالقوة النافعة الضاربة التي هي خير للإسلام وأهله”.

وعن تهديد زعيم “داعش” لإسرائيل، قال المفتي: “إن تهديده لإسرائيل كله كذب، فواقع هؤلاء أنهم جنود لإسرائيل، ماجاءوا إلا ليوجهوا سهامهم تجاه المسلمين ويديروا ظهورهم لأعداء الدين”.

وأردف حديثه قائلًا: “هذه الجماعات لا تحسب على الإسلام ولا على أهله المتمسكين بهديه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين، بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب، فاستحلت دماءهم وأموالهم”.

 

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