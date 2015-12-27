«ساويرس» عن استضافة «عكاشة»: حيران بين حقه في إبداء رأيه واعتراض العاملين بالقناة

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن العاملين بقناة «أون تي في» رافضين استضافة توفيق عكاشة لأنه قام بـ«سب» العاملين بالقناة.

وكتب «ساويرس» تغريدة عبرحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، قائلًا: « العاملين في المحطة جميعًا ضد استضافة توفيق عكاشة، على أساس أنه شتمني وشتمهم، وأنا حيران بين حقه في إبداء رأيه واعتراضاتهم، إنتم رأيكم أيه؟».

وتابع: «لحد دلوقتي الأغلبية ضد ظهوره، مضيفًا حيرتونى الله يسامحكم أنا مليش دعوة خلاص اصطفلوا انتم مع يوسف الحسينى !».