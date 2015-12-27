خفر سواحل إيطاليا ينقذ 2999 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذت قوات خفر السواحل والبحرية الإيطالية ألفين و999 مهاجرا غير شرعى من الغرق خلال الأربعة أيام الماضية فى قناة صقلية.

وأعلن خفر السواحل فى بيان له اليوم، أنه تم إنقاذ 751 مهاجراً أول أمس كانوا على متن قوارب مطاطية وبارجة، لافتا أنه تم فى اليوم السابق إنقاذ 661 مهاجراً بينهم 103 نساء و12 طفلاً.

وأضاف البيان أنه فى 23 ديسمبر الماضى تم إنقاذ 859 شخصاً كانوا جميعهم على متن قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية، فى حين تم إنقاذ فى اليوم الذى قبله 728 شخصاً.

وجاءت هذه الموجة للهجرة خلال الأيام الأخيرة فى ظل الأحوال الجيدة للأرصاد وهدوء حركة الأمواج،وأنقذت إيطاليا أكثر من 140 ألف مهاجر خلال ألف عملية، بحسب آخر بيانات خفر السواحل.