أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خفر سواحل إيطاليا ينقذ 2999 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

Google+ Print
خفر سواحل إيطاليا ينقذ 2999 مهاجرا قبالة السواحل الليبية خفر سواحل إيطاليا ينقذ 2999 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذت قوات خفر السواحل والبحرية الإيطالية ألفين و999 مهاجرا غير شرعى من الغرق خلال الأربعة أيام الماضية فى قناة صقلية.

وأعلن خفر السواحل فى بيان له اليوم، أنه تم إنقاذ 751 مهاجراً أول أمس كانوا على متن قوارب مطاطية وبارجة، لافتا أنه تم فى اليوم السابق إنقاذ 661 مهاجراً بينهم 103 نساء و12 طفلاً.

وأضاف البيان أنه فى 23 ديسمبر الماضى تم إنقاذ 859 شخصاً كانوا جميعهم على متن قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية، فى حين تم إنقاذ فى اليوم الذى قبله 728 شخصاً.

وجاءت هذه الموجة للهجرة خلال الأيام الأخيرة فى ظل الأحوال الجيدة للأرصاد وهدوء حركة الأمواج،وأنقذت إيطاليا أكثر من 140 ألف مهاجر خلال ألف عملية، بحسب آخر بيانات خفر السواحل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365