أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات المغربية تعتقل مهاجرين حاولوا دخول إسبانيا من سواحلها

Google+ Print
السلطات المغربية تعتقل مهاجرين حاولوا دخول إسبانيا من سواحلها السلطات المغربية تعتقل مهاجرين حاولوا دخول إسبانيا من سواحلها

اعتقلت قوات الأمن المغربية، ما يقرب من 104 أشخاص، حاولوا الدخول إلى مدينة "سبتا" الإسبانية عن طريق الحدود المغربية، فى حين عثرت السلطات على جثتين غارقتين.

وقالت إذاعة "فرانس 24" الفرنسية، إنه كان هناك ما يقرب من 200 شخص يحاولون دخول أوروبا عن طريق المغرب، وهناك نحو 185 تمكنوا بالفعل من الدخول، ومن المفترض أن تتولى إسبانيا إجراءاتها فى التوصل إليهم.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الحدود الإسبانية عن طريق السباحة من السواحل المغربية، أو تسلق الأسيجة الحديدية، ولكن قوات الأمن المغربية والإسبانية تمكنوا من اعتقال العديد منهم، إذ أن الحكومتين يشددان من التعزيزات الأمنية على الحدود".

وتشن السلطات المغربية منذ أسابيع حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير شرعيين من دول جنوب الصحراء يختبئون فى الغابات والكهوف المحيطة بجيبى سبتة ومليلية الإسبانيين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365