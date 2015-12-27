السلطات المغربية تعتقل مهاجرين حاولوا دخول إسبانيا من سواحلها

اعتقلت قوات الأمن المغربية، ما يقرب من 104 أشخاص، حاولوا الدخول إلى مدينة "سبتا" الإسبانية عن طريق الحدود المغربية، فى حين عثرت السلطات على جثتين غارقتين.

وقالت إذاعة "فرانس 24" الفرنسية، إنه كان هناك ما يقرب من 200 شخص يحاولون دخول أوروبا عن طريق المغرب، وهناك نحو 185 تمكنوا بالفعل من الدخول، ومن المفترض أن تتولى إسبانيا إجراءاتها فى التوصل إليهم.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الحدود الإسبانية عن طريق السباحة من السواحل المغربية، أو تسلق الأسيجة الحديدية، ولكن قوات الأمن المغربية والإسبانية تمكنوا من اعتقال العديد منهم، إذ أن الحكومتين يشددان من التعزيزات الأمنية على الحدود".

وتشن السلطات المغربية منذ أسابيع حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير شرعيين من دول جنوب الصحراء يختبئون فى الغابات والكهوف المحيطة بجيبى سبتة ومليلية الإسبانيين.



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