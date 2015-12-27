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وصول وفد عسكرى أردنى لبحث دعم التعاون مع مصر

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وصول وفد عسكرى أردنى لبحث دعم التعاون مع مصر وصول وفد عسكرى أردنى لبحث دعم التعاون مع مصر
وصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفد عسكرى أردنى برئاسة العميد الركن " فهد فالح " مدير التدريب المشترك بالقوات المسلحة الأردنية قادما من عمان فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين والأردن .

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الوفد بأن الوفد سيلتقى مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن خاصة فى مجال التسليح والتدريب المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية.
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مصر 365

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