المقاومة الشعبية تحرز تقدما بعد اشتباكات فى محافظة الجوف شرقى اليمن

أحرزت المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية تقدما فى المحورالشمالى الغربى لمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شرقى البلاد قرب الحدود مع السعودية ، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وذكرت قناة " سكاى نيوز عربية " اليوم الأحد ، أن المقاومة الشعبية تقدمت فى جبهات "سدبا" ، وسيطرت على أجزاء كبيرة من "جبل الريحانة" الواصل بين (مدينة الحزم وبلدة المتمون ) الواقعة شمال غربى الجوف باليمن .

من ناحبة آخرى .. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن ، أن قوات الدفاع الجوى السعودي، اعترضت صباح اليوم "صاروخ سكود" أطلق من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه مدينة نجران جنوب السعودية ، مشيرة إلى أن القوات الجوية دمرت فى الحال منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعه داخل الأراضى اليمنية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثى وصالح قصفت، مساء السبت، بعدد من صواريخ "الكاتيوشا"، مدينة التربة (جنوبى تعز)، التى تعد ممرا حيويا يربط بين تعز وعدن، وتقود السعودية التحالف العربى ضد الحوثيين، منذ 26 مارس، لدعم لحكومة اليمنية الشرعية.