بالصور.. القوات العراقية تحاصر مسلحى داعش فى "المجمع الحكومى" وسط الرمادي

>طوقت قوات مكافحة الإرهاب العراقية اليوم الأحد المجمع الحكومى الذى يتحصن به العشرات من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى وسط مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.. وأكد مصدر عسكرى أنه لم يتبق بيد التنظيم سوى 20 % من مساحة المدينة فى اليوم السادس لعملية تحريرها من قبضة التنظيم.

وتمكنت القوات المشتركة العراقية اليوم من تحرير مبنيى دائرة صحة الأنبار وبنك الدم وسط مدينة الرمادي، التى تعد بعد أن أصبح مربع "المجمع الحكومي" الذى يتحصن به مسلحو داعش فى مرمى نيران قوات مكافحة الإرهاب.

وقدر قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغنى الاسدى ما تمكنت القوات من تحريره بنسبة تزيد على 80 % من مساحة مدينة الرمادي.. وقال الأسدي- فى تصريح صحفي- إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تحرز تقدما ملحوظا وسيطرت على أغلب المناطق المهمة فى الرمادي، مشيرا إلى تداخل الأحياء بمدينة الرمادى وتشابكها.

وأضاف: أن القوات المقاتلة وصلت حى "الحوز" بعد السيطرة عليه من قبل قوات مكافحة الإرهاب، ودخلت أطراف حيى العادل والمعلمين.

وذكر مصدر عسكرى أن القوات حررت "دائرة صحة الانبار" وبنك الدم المجاور، ومضيف أمير عشائر الدليم ماجد عبد الرزاق العلى السلمان، لافتا إلى أن القوات تخوض اشتباكات عنيفة بالقرب من "مجسر الزيوت".

ولفت قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة بالجيش العميد مجيد الفتلاوي، أن العبوات الناسفة والألغام التى زرعها "داعش" فى الرمادى عبارة عن شبكات عنكبوتية، تستخدم قنانى اوكسجين ومادتى "سى فور.. والكلور"، بهدف إعاقة تقدم القطاعات العسكرية التى تعمل على تطهير الرمادي.



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