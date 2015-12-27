مساعدات تركية للنازحين فى "جبل التركمان " بسوريا

>أرسلت منظمات إغاثية وإنسانية تركية اليوم الأحد ثمانى شاحنات محملة بالمساعدات إلى النازحين فى جبل التركمان بريف محافظة "اللاذقية" السورية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الحكومية (تي.آر.تي) أن يونس أوزدمير، رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدنى فى محافظة "قره مان" يونس أوزدمير، أوضح أن حملة المساعدات لاقت اهتماما بالغا، لافتا إلى أن جبل التركمان ملتهب من شدة القصف والمعارك، مما يتعين على منظمات المجتع المدنى الاضطلاع بدورها .

وتتزامن هذه المساعدات مع توجه آلاف المدنيين فى جبلى التركمان والأكراد فى ريف "اللاذقية" للنزوح باتجاه الحدود التركية ، فيما تشير الإحصاءات إلى أن نحو 40 ألف سورى فى ريفى "اللاذقية" و"إدلب" قد نزحوا باتجاه الحدود التركية خلال الشهرين الأخيرين، وتم استقبال حوالى 1300 أسرة منهم.