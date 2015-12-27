شابي: لم أفكر في الفوز بالكرة الذهبية بسبب ميسي.. احترم فلسفة مورينيو ورونالدو حيوان

(إفي): قال لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة الإسباني سابقا، شابي هيرنانديز إنه يحترم "فلسفة" البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي السابق، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن "الغاية لا تبرر الوسيلة".

وقال شابي في حوار نشرته اليوم صحيفة (ريكورد) البرتغالية الرياضية "أنا أحترم فلسفته، ولكن الفوز بأي ثمن يعني في الكثير من الأحيان عدم الالتزام بأسلوب معين، اذا ما كان لديك أسلوب فيجب أن تلتزم به، بالنسبة له أهم شيء هو الفوز. بالنسبة لي الغاية لا تبرر الوسيلة".

من ناحية أخرى وفي حديثه عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قال "إنه أشبه بحيوان يعشق التنافس، فاز بكل شيء ويعد مرجعية لأي لاعب كرة قدم".

وبخصوص مسيرته الشخصية قال "لم أفكر أبدا في أنني أستحق الكرة الذهبية، الكثير من الناس يقولون هذا ولكن في ظل وجود ليونيل ميسي وهو أفضل لاعب في التاريخ فمن الطبيعي أن تكون من نصيبه، لم أشعر أبدا بأنني كان يجب أن أتوج بهذه الجائزة".

وأشار شابي (35 عاما) إلى أنه من ناحية أخرى سعيد بـ"التتويج بالكثير من الألقاب وتقديم السعادة لجمهور برشلونة".

وأضاف اللاعب "قدمت كل ما لدي لبرشلونة وللمنتخب ولهذا أنا سعيد، لا يوجد لدي أي أعداء في كرة القدم".

وأكمل شابي "كريستيانو ونيمار ولويس سواريز لاعبون رائعون واستثنائيون ولكنهم جميعا يأتون أسفل ميسي بدرجة".