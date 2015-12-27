أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو| خبراء المفرقعات وقوات الأمن تمشط محيط منطقة الانفجار بحي فيصل

Google+ Print
فيديو| خبراء المفرقعات وقوات الأمن تمشط محيط منطقة الانفجار بحي فيصل فيديو| خبراء المفرقعات وقوات الأمن تمشط محيط منطقة الانفجار بحي فيصل

جانب من الانفجار

انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، إلى موقع انفجار قنبلة بالقرب من محطة بنزين بمحيط منطقة سهل الحمزة بحي فيصل.

انتقل فريق من نيابة الهرم للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة عما إذا كان هناك ضحايا.

ويعمل فريق من خبراء المفرقعات بالجيزة على تمشيط محيط الحادث بواسطة الكلاب البوليسية بحثاً عن أى عبوات ناسفة، وذلك بعدما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول موقع الحادث لإحكام السيطرة.

وكان انفجار قد وقع، منذ قليل، بمنطقة سهل حمزة بفيصل، مما أسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكنى وواجهات أحد المحلات، وتدمير عدد من السيارت المتواجدة بموقع الحادث.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات