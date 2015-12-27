فيديو| خبراء المفرقعات وقوات الأمن تمشط محيط منطقة الانفجار بحي فيصل

انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، إلى موقع انفجار قنبلة بالقرب من محطة بنزين بمحيط منطقة سهل الحمزة بحي فيصل.

انتقل فريق من نيابة الهرم للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة عما إذا كان هناك ضحايا.

ويعمل فريق من خبراء المفرقعات بالجيزة على تمشيط محيط الحادث بواسطة الكلاب البوليسية بحثاً عن أى عبوات ناسفة، وذلك بعدما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول موقع الحادث لإحكام السيطرة.

وكان انفجار قد وقع، منذ قليل، بمنطقة سهل حمزة بفيصل، مما أسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكنى وواجهات أحد المحلات، وتدمير عدد من السيارت المتواجدة بموقع الحادث.

" frameborder="0">