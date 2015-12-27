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كاميرون يعد بنشر مزيد من قوات الجيش للمساعدة في مواجهة الفيضانات

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كاميرون يعد بنشر مزيد من قوات الجيش للمساعدة في مواجهة الفيضانات كاميرون يعد بنشر مزيد من قوات الجيش للمساعدة في مواجهة الفيضانات

ديفيد كاميرون

وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد بنشر مزيد من قوات الجيش في شمال إنجلترا للمساعدة على مواجهة المستويات “غير المسبوقة” من الفيضانات، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمساعدة المواطنين المتضررين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال رئيس الوزراء – وفي تصريحات بعد ترأس اجتماع لجنة الطوارئ “الكوبرا” – إن الوضع بالنسبة للكثيرين “خطير للغاية”.

وأكد على أنه لا يزال هناك عمل حيوي يجب القيام به، مشيرا إلى نشر مزيد من القوات في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الموقف للمساعدة في وقف الأثار المدمرة للفيضانات.

ووعد رئيس الوزراء بالاستثمار أكثر في إقامة المصدات الدفاعية للفيضانات على المدى الطويل، قائلا “حواجز الفيضانات تصنع فارق”.

يذكر أن مقاطعات يوركشاير ولانكاشاير وأجزاء من مانشستر شهدت أسوء موجات الفيضانات، إلا أن المخاوف تتركز حاليا من احتمال تعرض “كمبريا” في شمال غرب انجلترا لموجة جديدة من الفيضانات.

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