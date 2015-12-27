النقل: لا إضراب في السكة الحديد ولا قطع للخطوط واعتماد مكافأة زيادة الإيرادات

نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية عن وجود إضراب بين العاملين في السكة الحديد، وقال إن هذه الإشاعات التي ترددها بعض المواقع الإخوانية هدفها إثارة البلبة قبل احتفالات مصر بثورة يناير.

وأكد إبراهيم، أن تأخر بعض القطارات اليوم عن موعدها أنه ناتج عن أسباب مختلفة منها مناوشات مع الركاب بسبب عدم دفع الأجرة، والتي تصر الهيئة على تحصيلها أو اعتراض بعض مشرفي القطارات على عدم توافر احتياطيات الأمن والسلامة الذي يؤكد عليها وزير النقل، كما نفى المتحدث الرسمي ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن قيام بعض عناصر الجماعة الإرهابية بقطع حركة السكة الحديد بين كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة وأن حقيقة الأمر أن بعض الطلاب كانوا متأخرين عند موعد الإمتحان فتفتق ذهنهم في اعتراض مسار القطار لإيقافه في محطة لا يقف فيها أصلًا ثم ركبوا القطار واستغرق الأمر كله دقيقتين، وهو مطلب مشروع لأبنائنا الطلاب ولكنه بوسيلة غير قانونية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، مجتمع الآن مع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق لاعتماد مكافأة زيادة الإيردات، والتي من المقرر صرفها خلال هذا الأسبوع وأن الجيوشي يقدر للعاملين جهدهم المتميز خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة وزيادة الإيرادات وعدم انصياعهم للدعوات المغرضة التي تستهدف إعاقة مسيرة التطوير والتنمية.