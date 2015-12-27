بالصور.. السيسى يعلن التطوير الشامل لسيناء بإنشاء مجمع زراعى متكامل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لأبناء سيناء، باعتبارها أحد الأمور، التى تساهم فى مكافحة الإرهاب والتطرف، قائلا: "من يعمل لن يفكر سوى فى عمله وبيته وأولاده، ولن يفكر فى التطرف"، مشددا على أن مكافحة الإرهاب والتطرف تكون بإيجاد فرص عمل حقيقية لكل المصريين سواء فى سيناء وغيرها.

وقال السيسى خلال الإعلان عن باكورة إنتاج أول تعاون بين شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمتمثل فى استكشاف واستخراج الرخام فى سيناء، وبحضور الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى: "نريد فى سيناء شغل سريع وكفاءة عالية، ونحن كدولة نسهل كل الأمور من معارض وتسويق للمنتجات وغيرها، وهذا الأمر لا يتعلق بالرخام فقط، وإنما كل شئ، فى الزراعة وغيرها، لأننا بنتكلم على 25 مجمعا، ونحن بصدد إنشاء مجمع زراعى كبير فيه سمن للقبائل وطرق ومدرسة ووحدة صحية وكهرباء".

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وتابع السيسى: "احنا جايين علشان نقول لكم.. لكل أهل سيناء وأهل مصر كلها.. احنا مش هانسيب منطقة إلا ونجرى ونوفر فيها فرص عمل ونعمرها، وتجربة إن أهالى سيناء بيساهموا فى مشروعاتهم ويعملوا شركات.. جيدة، لكن الوقت حاسم، وإذا كُنتُم عايزين تكافحوا الإرهاب فى سيناء لازم الناس تشوف أن الحياة اتغيرت".

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ولفت السيسى إلى أن مشروع استكشاف واستخراج الرخام تم الحديث عنه منذ عامين، موجها حديثه لأبناء سيناء من مؤسسى الشركة: "عندما تحدثنا عن هذا المشروع قلت لكم أننا مستعدون لمساعدتكم، وطرحتم وقتها أن لديكم مشكلة فى تمرير الإجراءات، فقلت لكم وقتها ادخلوا فى المشروع وسيدخل معكم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هايشتغل معاكم، فقلتم إن لديكم 3 مليارات جنيه تريدون استثمارها واستغلالها فى الرخام، وتم الاتفاق معكم على كل شئ على أن يتم بدء العمل فى المشروع.

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وشدد على أن الهدف هو تحقيق التنمية للجميع وليس للقوات المسلحة، وقال: "الجيش من خلال مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو عامل مساعد معكم ويسهل لكم الأمور حتى ننتهى من المشروعات فى وقت قليل"، لافتا إلى أنه ينتظر انتهاء الشركة من إتمام بقية المصانع والمجمعات المستهدفة ومدينة متكاملة للرخام فى وقت قريب جداً، من خلال تكليف مجموعة عمل تقوم بالاطلاع على التفاصيل والتعاقد على بقية المصانع المستهدفة، وقال موجها حديثه لمسئولى الشركة "الوقت اللى بتشوفوه بسيط أنا مش شايفه كدة خالص، ومعكم الجيش ليساعدكم مش علشان عايز حاجة تانية".

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- الرئيس السيسى: توفير فرص عمل لأبناء سيناء لمكافحة الإرهاب