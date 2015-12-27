النيابة تنتقل لمعاينة انفجار "فيصل" والمعمل الجنائى يرفع الأدلة الجنائية

انتقل فريق من نيابة الهرم تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات إلى موقع الانفجار الذى وقع بمنطقة سهل حمزة بفيصل للمعاينة، وانتدبت النيابة فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار.

وبدأ فريق من خبراء المفرقعات بالجيزة فى تمشيط محيط الحادث بواسطة الكلاب البوليسية بحثاً عن أى عبوات ناسفة، وذلك بعدما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول موقع الحادث لإحكام السيطرة.

وكان انفجار قد وقع منذ قليل بمنطقة سهل حمزة بفيصل، مما أسفر عن انهيار أجزاء من عقار سكنى وواجهات أحد المحلات، وتدمير عدد من السيارت المتواجدة بموقع الحادث.

وأشارت مصادر أمنية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

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