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إحالة معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب بيطرى للجنايات

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إحالة معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب بيطرى للجنايات إحالة معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب بيطرى للجنايات
قرر المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إحالة الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم بقتل عفيفى حسنى عفيفى طبيب بيطرى، بعد التعدى عليه بالضرب، إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة استدعت الضابط عقب إخلاء سبيله الخميس الماضى بمعرفة الدائرة الرابعة جنايات الإسماعيلية، التى أيدت قرار إخلاء سبيله، وقررت حبسه أربعة ايام بعد تقدم زوجة الطبيب بأدلة جديدة تدين الضابط.
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