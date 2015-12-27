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تأجيل محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق" لجلسة 3 يناير

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تأجيل محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق" لجلسة 3 يناير تأجيل محاكمة الفنانة انتصار فى "التحريض على الفسق" لجلسة 3 يناير
قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، تأجيل محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور لجلسة 3 يناير لإعلان المتهم الثالث.

وجاء فى البلاغ، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع "انتصار"، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.
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مصر 365

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