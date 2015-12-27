سامسونج “إس دي آي” تبيع 5 ملايين سهم في سامسونج “سي آند تي”

أكدت مجموعة «سامسونج» الكورية الجنوبية، يوم الاحد، عن عزم وحدة سامسونج ” إس دي آي” المتخصصة في انتاج البطاريات، بيعها أسهمًا بقيمة 622 مليون دولار في الشركة الشقيقة سامسونح “سي آند تي كورب” إلتزامًا بقواعد تنظيمية، وقرار بيع خمسة ملايين سهم في “سي آند تي” وتدرس خيارات تحجيم الأثر المحتمل لبيع الأسهم علي السوق.

وجاء ذلك بعد طلب لجنة المعاملات التجارية، اليوم، مجموعة سامسونج بتقليص حيازتها من الأسهم أو تفكيك ثلاثة من سلاسل حيازات الأسهم، التي تقول اللجنة أن عملية الدمج الكامل للأسهم التي جرت في سبتمبرالماضي، حسبما أفادت رويترز.

ويتعلق القرار بحصة سامسونح “إس دي آي” في سامسونج “سي آند تي” التي كانت تعرف من قبل باسم شيل اندستريز قبل أن تحمل اسم شركة البناء الشقيقة التي إندمجت معها، كانت سامسونج “إس دي آي” تمتلك حصصًا في الشركتين قبل الصفقة.

وقالت اللجنة إن الصفقة رفعت ملكية اس.دي.اي من الاسهم في الثلاث المجموعتان وتضم مجموعتان اس.دي.آي وشيل والثالثة اس.دي.آي ووحدة البناء وهو ما يتعارض مع القوانين في كوريا الجنوبية.