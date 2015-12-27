«الحسيني» لـ «ONA»:«عكاشة» ضيف الحلقة الليلة.. وبيان الزملاء على عيني وعلى رأسي

كتبت: إنجي لطفي

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على شاشة الـ ONTV، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء «ONA»، على أنه لانية لإلغاء استضافة “عكاشة”، وأن الحلقة ستذاع في موعدها الليلة.

وعلق «الحسيني»، على بيان بعض الزملاء في قناة ONTV، الرافضين لاستضافة القناة لعكاشة، قائلًا: إن هؤلاء زملاء أعزاء، ورأيهم على عيني وعلى رأسي، والتنوير والتقدمية هو السماح للآخر بمراجعة المواقف والتعامل بإيجابية، وإعطاء المزيد من الفرص، أما مسألة فرض القيود والتي ندعي رفضنا لها، فهو موقف يحمل ازدواجية في المعايير.

وكان بعض الزملاء العاملين في قناة ONTV، قد وقعوا بيانًا للمُطالبة برفض استضافة القناة لعكاشة.