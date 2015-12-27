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نادل يهتك عرض موظفة في مستودع أغذية

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نادل يهتك عرض موظفة في مستودع أغذية نادل يهتك عرض موظفة في مستودع أغذية

اتهمت النيابة العامة نادل طعام آسيويا يعمل لدى أحد المطاعم في مركز تسوق بهتك عرض موظفة من جنسيته تحت تأثير المشروبات الكحولية، بينما كانت تتناول وجبة الغداء داخل احد مستودعات المركز.

وافادت المجني عليها في تحقيقات النيابة بأن المتهم دخل عليها مستودع مطعم آخر تعمل لديه اثناء تناولها الطعام، واغلق الباب خلفه رغم حظر دخوله اليه، واقترب منها، قبل ان يدفعها الى الحائط ويهتك عرضها.

واضافت ان المذكور كان تحت حالة سكر عندما تعرض اليها، وانها اخبرها بأنه كان يبحث عنها، مشيرة الى انها لجأت الى الصراخ للخلاص منه، قبل أن يغيثها مساعد مديره الذي حضر الى المكان بحثا عنه بعد مضى نحو عشر دقائق على غيابه عن العمل.

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