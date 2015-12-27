«الصحة» تطلق حملة محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، حملة محدودة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وتستمر حتى الأربعاء 30/12/2016، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 463 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتغطى الحملة 7مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة وهي “التبين، 15 مايو، حلوان، المعادي، مصر القديمة، الصف، أطفيح”.

وقالت الوزارة أن الحملة يشارك بها 2761 شخص من فرق تطعيم ثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة بهذه المناطق، وفرق متحركة من منزل إلى منزل، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذه الفرق بشكل جيد، كما تم تزويدهم بجرعات من طعم شلل الأطفال الفموي لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها، بناءًا على ظهور عينة إيجابية من الفيروس المشتق من فيروس الطعم بمحطة الصرف الصحي بالإدارة الصحية بالصف بالجيزة، مشيرة إلى أن هذه العينات يتم أخذها شهرياً من جميع محطات الصرف الصحي المختارة من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى الجمهورية، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأضافت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات “شلل رخو حاد”، تم إطلاق هذه الحملة المحدودة بهدف رفع المناعة لدى الأطفال بهذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، و الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

و تؤكد الوزارة خلو مصر من شلل الأطفال، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها بمصر عام 2004، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.