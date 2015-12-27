في مؤتمر "ذا فويس": نداء شرارة ترفض التعليق على حجابها وهذا ما قاله كاظم لشيرين

كما كان متوقعاً وكما كشفت "سيدتي نت" مسبقاً فازت المشتركة الأردنية نداء شرارة بلقب the voice بموسمه الثالث، ولم يشكّل الأمر مفاجأة للجمهور الحاضر، كون نداء تنتمي إلى فريق شيرين عبد الوهاب التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ما ضاعف فرصة نجاحها أكثر من باقي المواهب، كذلك الدعم الذي تلقته منذ بداية الموسم من قبل شيرين.



إجماع على فوز نداء

أجمع الكل على فوز نداء، التي رغم حجابها والتزامها استطاعت أن تخطف اللقب من باقي زملائها في البرنامج، فهي تمتلك صوتاً جميلاً ولطالما صرحت أنها تريد أن تصل بصوتها ولا يهمها شكلها الخارجي.

"ذا فويس": بعد دعم شيرين لها...هل تكون نداء أول فنانة محجبة في الوطن العربي؟



شيرين "أسعد وحدة"

بدت شيرين أسعد وحدة كما قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الحلقة الختامية، وكانت شيرين قد أعلنت أن "أهل نداء معارضين بشدة مشاركتها في البرنامج، مؤكدة أن والدها مقاطع لها منذ لحظة مشاركتها فيه". وقالت "والد نداء قاطعها لأنه غير موافق على ما تفعله، رغم أنها مازالت محافظة على زيها المحترم رغم كل الإغراءات".



نداء ترفض التعليق

أسئلة المؤتمر الصحفي ركزت في البداية على حجاب نداء، وكيف سيكون باستطاعتها أن تواجه النقد الذي سيطالها، وكيف ستكون خياراتها كأول فنانة محجبة في العالم العربي. نداء لم تكن قادرة على الردّ على كم الأسئلة التي طالت حجابها وفضلت عدم التعليق على الأمر، ما دفع مدربتها شيرين للإجابة على الموضوع قائلة "الجمهور اختار نداء لأنها لها كل الحق كأي مشترك آخر في الفوز، وهي صوت يستحق كئلك، وحجابها يسهم في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المحجبة، ونداء ستكون عالمية، وأرى فيها انتصاراً، وهي مصممة أن تبقى ملتزمة". وتابعت "نداء بمئة راجل كما يقولون بالمصري والإسلام لم يحرّم الموسيقى والغناء طالما هو هادف، ونداء لن تغني ديني فقط ومسألة الحجاب هي مسألة شخصية لها".

وخلال المؤتمر كشفت شيرين عن رسالة الملكة رانيا التي كتبت عبر "تويتر" الخاص بها "نداء صوت يستحق الفوز، ووصفت شيرين الملكة رانيا بأنها مثال للإلتزام والرقي ف عالمنا العربي".

وتحدثت نداء عن أنها لم تطلع بعد على العقد وكل شيء مرهون بوقته وبأنها لا تملك خبرة العقود في حال طلب منها الغناء في مكان يوجد فيه كحول، وتمنت أن لا يبقى حجابها عقبةـ مؤكدة أن "التحرر يكون بالعقل".



كاظم لشيرين: أنت سبب نجاح "ذا فويس"

قيصر الغناء العربي كاظم الساهر هنأ شيرين بفوز نداء، وقال لها "أنت ساهمت هذا الموسم برفع أسهم نجاح البرنامج بعفويتك التي لا يخاف منها أحد، وتستحقين هذا الفوز بجدارة. وكانت فرصة تحدث فيها كاظم عن أغنيته التي قدمها باللغة الإنكليزية والتي اختارها من كتاب "المحبة" للراحل جبران خليل جبران وهي كانت بمثابة حلم بالنسبة له، وتابع: "أنا سبقت سلمى حايك ولم أكن أعلم أنها كانت تخطط لفيلم "النبي" وهي صديقة وأعرفها شخصياً، الا ان أغنيتي استغرقت وقتاً طويلاً لتنفيذها على هذا الشكل".

وتحدث كاظم عن برنامج "the voice kids" حيث اعتبر أنه "سيكون من أقوى برامج المواهب، لامتلاك الأطفال أصواتاً رائعة وكبيرة".



موسم رابع من "ذا فويس"

كما تحدث المسؤول الإعلامي في مجموعة "ام بي سي" مازن حايك عن موسم رابع من "ذا فويس"، معتبراً أن الموضوع لازال مبكراً للحديث عنه الآن. كما اعتبرت شيرين بدورها أنه لازال مبكراً التحدث عن مشاركتها في موسمها الرابع. وبررت من جديد أن المال ليس كل شيء، وهي يكفيها أنها وصلت لكل منزل في العالم العربي والعالم بفضل محطة "ام بي سي" التي تحرص على إبراز نجومها بصورة لائقة.

"سيدتي نت" تلتقي بوالدة كريستين وبعلي وعمر من فريق عاصي

والتقت "سيدتي نت" في الكواليس لودي والدة كريستين سعيد بعد انتهاء الحلقة التي عبرت عن سعادتها الكبيرة بوصول كريستين لهذه المرحلة المتقدمة من البرنامج، وقالت:" أعتبر فوز نداء كأن ابنتي فازت، فهما شقيقتان". وتمنت من كل محبي كريستين عدم الحزن على خروجها لأنها أصبحت نجمة بمساعدة مدربها كاظم الساهر.

كما أبدت إعجابها بالأغنية الخاصة التي غنتها كريستين على المسرح، معبرة أنها ستكون "hit". وقالت أنها ستعود مع كريستين إلى "لوس أنجلس" لتنهي جامعتها، على أن تعود بها إلى لبنان لتستكمل التدريب على الموسيقى الشرقية.

كما التقت "سيدتي نت" بالمشترك العراقي علي يوسف الذي قال "النتجة مرضية ونداء تستحق الفوز، واكتفى بالقول إن هناك أغنيات كثيرة سيتركها مفاجأة للجمهور".

أما المشترك اللبناني عمر عبر عن سعادته بالنتيجة، وانه كان يتمنى لو فاز فريق عاصي، وقال :"إن نداء تستحق اللقب، لأن نيتها صافية".

وأضاف:" كنت أعتقد أن الناس في "ئا فويس" بنسخته العربية لا تعطي أهمية للذي يغني باللهجة الأجنبية، ولكن اكتشفت بعدها عكس ذلك، وبات الجميع يتقبل هئا الأمر، وفخور بما قدمته جداً".

مشاهدات:

كاظم اضطر لتغيير بنطاله بسبب تعرضه للمزق خلال الحلقة.

حضور زوجة صابر الرباعي إخلاص في الستوديو.

حضور ابنة عاصي ماريتا الحلاني في الستوديو.

حضور عدد كبير من الملحنين والشعراء في الستوديو.

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