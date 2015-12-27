نجوم أتراك أنهوا زواجهم القصير بالطلاق عام 2015

شهد عدد كبير من مشاهير العالم خيبات أمل في علاقاتهم الزوجية، لكنهم لم يتسرّعوا في إنهائها بل كانوا يخضعون لجلسات علاج أسري ونفسي بأمل تجاوز أزماتهم وإطالة عمر زواجهم قدر الإمكان، لكن الأمر مختلف في حياة المشاهير الأتراك الذين يفضّلون حسم مصير العلاقة مبكراً إن كان هناك خلاف كبير بينهم، وبعضهم كان عمر العلاقة العاطفية بينهم أطول من عمر العلاقة الزوجية التي تنتهي قبل بلوغها العام أو الخمس سنوات. وهذه هي أبرز حالات الطلاق التي تمّت في عام 2015 في الوسط الفني التركي:

بيركان سوكولو وآصلي إينفر ينهيان زواجهما فجأة

فاجأ بطل المسلسل الرومانسي «أسرار البنات» بيركان سوكولو وزوجته آصلي إينفر بطلة «سنوات الصفصاف» أصدقاءهما بخبر طلاقهما الرسمي الذي تمّ في جلسة واحدة لعدم وجود أي شروط خاصة من قبلهما تجاه الآخر. فتم إعلان طلاقهما في سرعة قياسية جداً.

وكان زواجهما قد تمّ قبل ثلاث سنوات فقط بعد قصة حب مثالية توّجاها بزواج بسيط وجميل كان حديث الإعلام التركي.

وصرّح محامي النجمة التركية آصلي إينفر للإعلام: لقد قرّرا معاً أن الطلاق هو الأفضل لهما، وانفصلا ودياً دون أي طلبات خاصة لأحدهما.

وفور إعلان الطلاق، قام بيركان سوكولو بحذف صور زوجته السابقة آصلي إينفر من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وألغى متابعته لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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زواج سبع سنوات بين تشالا شيكيل وإمري ألتوغ ينتهي بعشر دقائق

أما المغني التركي إيمري ألتوغ ونصفه الآخر عارضة الأزياء والممثلة تشالا شيكيل اللذان استمرّ زواجهما سبع سنوات كاملة، وكانا بمثابة نموذج مثالي للزواج السعيد الناجح بين المشاهير، فقد قاما بإنهاء زواج السبع سنوات بعشر دقائق في المحكمة بجلسة واحدة. ومنحت محكمة الأسرة حق حضانة الأطفال الصغار للأم تشالا شيكيل مع حق الرؤية للأب.

ولم يفسد الطلاق الودّي علاقة الصداقة بينهما، حيث يلتقيان كثيراً بعد الطلاق لتنظيم حياة أبنائهما بشكل سوي وطبيعي.

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حزيران تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر من زواجهما

كما فاجأت النجمة التركية ناز ألماز الشهيرة بحزيران جمهورها وأصدقاءها بزواجها السريع في ليلة رأس السنة 2014- 2015 من الشاب إمري كيرامير نجل المزيّن الشهير أرديم كيرامير بعد قصة حب سريعة جمعتها به، واستقبلت معه ليلة زفافها عام 2015 الجديد، لكنهما عندما عاشا معاً في منزل واحد لم يتّفقا على صيغة حياة مشتركة واحدة يسودها التفاهم، ففاجأت محيطها مجدداً بإعلانها خبر طلاقها بعد زواج قصير وسريع جداً لم يدم سوى ستة أشهر فقط، وكما تم بسرعة انتهى أيضاً بسرعة أكبر دون مشاكل.

لكن ناز ألماز من شدّة تأثّرها النفسي تعرّضت لوعكة صحية أدخلتها المستشفى لأيام بعد طلاقها مباشرةً. وانقطعت علاقتها بزوجها إمري نهائياً.



طلاق علي ونهال بعد أربع سنوات ونصف زواج يحيّر الصحافة

تمّ طلاق الثنائي الشاب السعيد الممثل التركي اسماعيل حاجي أوغلو الشهير بعلي وفيلدان أتاسفير الشهيرة بنهال في يناير 2015 بعد زواج قصير نسبياً وقبل أن يتم عامه الخامس. وصرّح إسين تورهان جوريل محامي فيلدان أن موكلته وزوجها السابق اسماعيل حاجي أوغلو وافقا على الطلاق في محكمة الأسرة بلا شروط صباح 21 يناير 2015، ويتمنيان من جمهورهما والإعلام احترام خصوصيتهما وقرارهما بالانفصال ودياً بكل محبة واحترام.



مرام تقرّر الانفصال عن المغني كريم جيم قبل مرور عام على زواجهما

الممثلة التركية سيدا جوفين الشهيرة بمرام في «فاطمة» التي تزوّجت فجأة في القنصلية التركية بباريس حبيبها المغني التركي كريم جيم بعد قصة حب طويلة نسبياً، قرّرت الانفصال عنه قبل مرور عام على زواجها منه، واتّفقا ودياً على الطلاق في جلسة واحدة بالمحكمة.

وأصدرا معاً بياناً إعلامياً مشتركاً أعلنا فيه اتفاقهما على الطلاق بعد وصولهما للأسف الشديد إلى مفترق طرق استحال فيه استمرارهما معاً، وأن زواجهما توقّف اليوم لكن صداقتهما الطيّبة القوية مستمرة، ويتمنيان من الجميع احترام خصوصية علاقتهما وحساسيتها، ويتمنيان أيضاً من الجميع تقدير ما يمرّان فيه شاكرين للجميع تعاطفهم وتفهّمهم.

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أوزليم يلماز تصرّ على الطلاق بعد عامين على زواجها

إصرار النجمة التركية أوزليم يلماز بطلة المسلسل الاجتماعي الرومانسي الناجح «الخبز الأسود» على الطلاق بعد عامين على زواجها من أحمد أيار مساء 25 أكتوبر 2013 أنهى زواجها بجلسة واحدة في محكمة الأسرة. وكان القاضي حسب تصريح للمحامي كمال الذهب قد عرض عليهما المصالحة لكنهما أصرّا على الطلاق، وتوصّلا لاتفاقية تقاسم للأملاك والمجوهرات المشتركة.



يشيم سالكيم وهاكان إيراتيك ينفصلان بعد 8 سنوات زواج

أعلن الثنائي المغنية والممثلة يشيم سالكيم الشهيرة بأمل والممثل هاكان إيراتيك الشهير بكريم وهما من أبرز نجوم المسلسل الرومانسي الاجتماعي «شارع السلام» طلاقهما بهدوء في بيان صحفي مشترك بعد ثماني سنوات زواج، وأنهما اتّفقا ودياً على الطلاق بعد مواجهتهما صعوبات في حياتهما، وأن صداقتهما باقية من أجل تربية ابنتهما الوحيدة.

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بانة تعيش انفصالاً صعباً لتأخّر طلاقها ثلاثة أشهر

لكن أصعب حالات الانفصال تعيشها الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة التي تزوّجت رجل الأعمال التركي مالكوتش صولب بعد قصة حب سريعة لم تدم سوى أشهر قليلة، تبعها زواج سريع لم يدم طويلاً حيث سارعت بادة قبل مرور العام الثالث على زواجهما بطلب الطلاق من زوجها بذريعة تعرّضها للتعنيف منه، ومطالبة بحضانة ابنهما الوحيد (أزور) الذي احتفل كل منهما بعيد ميلاده بمفرده دون الآخر، لكن خلافهما الشديد حول ممتلكاتهما ومجوهراتهما وقروضهما الشخصية حال دون حصولهما على طلاق هادئ حيث يتم إرجاء النطق بحكم الطلاق لاستئناف كل منهما دعوى الطلاق لعدم موافقتهما على صيغة تقاسم الممتلكات الشخصية، وعدم استقرار الحالة الاجتماعية والعاطفية لبادة إيشيل جعلها تعتزل الفن والإعلام مؤقتاً ريثما تنتهي قضية طلاقها لصالحها من كافّة الجوانب خاصةً وأن زوجها مالكوتش يطالب باسترداد كافة الهدايا الثمينة التي قدّمها لها قبل وخلال الزواج.

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بعد 12 عاماً من الصداقة وعامين من الزواج المغني تيومان يطلّق زوجته

بعد 12 عاماً من الصداقة والحب وعامين من الزواج، قرّر المغني التركي تيومان الانفصال عن زوجته المصوّرة الفوتوغرافية المعروفة عائشة كايا، ولم تحل ابنتهما الصغيرة البالغة من العمر 15 شهراً دون وقوع قرار الانفصال حيث لم يكن زواجهما سعيداً كما تمنياه. فانتهى بطلاق سريع لزواج أقصر من علاقتهما وصداقتهما الطويلة المتينة قبله.مر العلاقة الزوجية التي تنتهي قبل بلوغها العام أو الخمس سنوات.

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