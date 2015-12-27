عصام كمال يطرح البومه الجديد

دبي - تمام عجمية

بعد غياب طويل عن طرح الألبومات، عاد الفنان عصام كمال وأصدر ألبومه الجديد تحت عنوان "هيّن" متضمناً ثمان أغنيات تعاون بها مع أهم نجوم صناع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموسيقيين، وذلك من خلال قناته الرسمية في موقع YouTube وعلى متجر الايتونز iTunes، متعاوناً في عملية الطرح والتوزيع مع شركة "قنوات" ومقرها دبي.

وتعاون عصام كمال في الألبوم مع الملحن ياسر بوعلي من خلال ثلاث أغنيات، حملت الأولى عنوان "حبيت" من كلمات الشاعر "قوس"، الذي قدم الأغنية الثانية بعنوان "لا تلوم"، لتأتي الثالثة بعنوان "فيني إنت" من كلمات الشاعر عسيري، الأغنية التي تصدرت قائمة الأغنيات الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية في موقع الـ YouTube وذلك مع أول أسبوع من طرحه أمام الجمهور.

ومن كلمات الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، جاءت الأغنية التي حملت عنوان الألبوم "هيّن" والتي تصدى لألحانها الملحن "يـس"، ثم أغنية "غالي" من كلمات الشاعر "أسير الرياض" وألحان حمد الخضر.

وقدم عصام كمال في هذا الألبوم من ألحانه ثلاث أغنيات، بعنوان "بكرا" من كلمات "يم" وأغنية "قال أبمشي" من كلمات الشاعر "قوس" والتي كان قد أصدرها منفردة قبل طرح الألبوم هي وأغنية "يراودني" من كلمات الشاعر خالد العوض.

والى جانب الاسماء الكبيرة للشعراء والملحنين الذي تعاون معهم، قد جهز الأغنيات موسيقياً من خلال الموزعين الموسيقيين وليد فايد عبر أغنية واحدة، وهشام السكران عبر أربع أغنيات، وأغنية واحدة لكل من مهند خضر وخالد عز.

هذا ويشكل تعاون شركة 'قنوات' مع الفنان عصام كمال نجاحاً متميزاً في طرح هذا الألبوم، والذي بدأ التسويق له من خلال مواقع الايتونز واليوتيوب بأسلوب عالمي في ترويجه.