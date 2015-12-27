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نهى العمروسي تعيش أياماً عصيبة وتنتظر براءتها من قضية المخدرات

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الأحد 27-12-2015 15:37

تعيش الممثلة المصرية نهى العمروسي أياماً عصيبة اذ لم يتبق الا أسبوعين ليصدر حكم المحكمة عليها في قضية المخدرات.

وقالت نهى في تصريحاتها لبرنامج et بالعربي إنها تنتظر يوم 10 يناير لإصدار الحكم القضائي وإنها تثق في براءتها والدليل إنها طالبت بإجراء تحليل دم لها لمعرفة ما إذا كانت تتعاطى المخدرات أم لا.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد سبق وألقت القبض على "نهى العمروسي"، خلال الحملة التي قام بها عدد من أفراد القسم بمنطقة حي الزمالك، حيث وردت معلومات إليهم عن وجود "جاليري" مشبوه،

وبعد متابعته ومداهمته تم القبض على عدد من الشبان والفتيات وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت تحقيقات النيابة أن صاحب جاليري الزمالك يتخذ من المحل ستارا لترويج المواد المخدرة.

 

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