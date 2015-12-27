عهد ديب تفتح مركزاً لمكافحة الإدمان للتغطية على نشاطات سرية
الأحد 27-12-2015 15:51
تتواجد الفنانة السورية عهد ديب خلال الفترة الحالية في مدينة ماردين التركية لتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي الإمام أحمد بن حنبل للمخرج عبد الباري أبو الخير و الكاتب محمد اليساري .
وكشفت عهد في حديث خاص لـ " سيدتي نت " شخصية بثينة وهي شقيقة شفيع وتنشأ بينها وبين الجارية " فوز " التي تؤدي دورها قمر خلف علاقة إنسانية حيث تصبح جزءاً من العائلة .
ولفتت عهد ديب إلى أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل " مذنبون أبرياء " للمخرج احمد سويداني وعن شخصيتها في العمل أضافت: " أؤدي شخصية رنا وهي زعيمة عصابة مافيا لكنها تفتح مركزاً لمكافحة الإدمان وهو واجهة من أجل التستر على أعمالها المخالفة للقانون من تجارة المخدرات و الأسلحة ومن اجل تبييض الأموال .
كما لفتت عهد إلى أنها ستتواجد مع المخرج ناجي طعمي في مسلسل " لست جارية " للكاتب فتح الله عمر حيث ستبدأ تصوير دورها في العمل فور عودتها من تركيا .
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