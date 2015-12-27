عهد ديب تفتح مركزاً لمكافحة الإدمان للتغطية على نشاطات سرية

تتواجد الفنانة السورية عهد ديب خلال الفترة الحالية في مدينة ماردين التركية لتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي الإمام أحمد بن حنبل للمخرج عبد الباري أبو الخير و الكاتب محمد اليساري .

وكشفت عهد في حديث خاص لـ " سيدتي نت " شخصية بثينة وهي شقيقة شفيع وتنشأ بينها وبين الجارية " فوز " التي تؤدي دورها قمر خلف علاقة إنسانية حيث تصبح جزءاً من العائلة .

ولفتت عهد ديب إلى أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل " مذنبون أبرياء " للمخرج احمد سويداني وعن شخصيتها في العمل أضافت: " أؤدي شخصية رنا وهي زعيمة عصابة مافيا لكنها تفتح مركزاً لمكافحة الإدمان وهو واجهة من أجل التستر على أعمالها المخالفة للقانون من تجارة المخدرات و الأسلحة ومن اجل تبييض الأموال .

كما لفتت عهد إلى أنها ستتواجد مع المخرج ناجي طعمي في مسلسل " لست جارية " للكاتب فتح الله عمر حيث ستبدأ تصوير دورها في العمل فور عودتها من تركيا .

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