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"عيون" لوالدها جورج وسوف: عيد ميلاد سعيد أبي

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الأحد 27-12-2015 16:46

بمناسبة عيد ميلاده، حاولت ندى زيدان، زوجة جورج وسوف الثانية، أن تعايده على طريقتها الخاصة، من خلال نشر صورة لابنته ""، ووراءها صورة كبيرة له، وكتبت عليها معايدة موجهة من "عيون" إلى والدها الوسوف تقول:" عيد ميلاد سعيد أبي".

"عيون" تبلغ من العمر أربع أشهر، ولكن الوسوف لم يشاهدتها حتى اليوم بسبب إقامتها مع والدتها في قطر، في حين أنه لم يتمكن من الحصول على "الفيزا" القطرية.

 

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