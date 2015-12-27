وفاة شقيق زياد برجي بأزمة قلبية

نعى الفنان زياد برجي شقيقه الراحل اسامة برجي وذلك على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة النعوة وعلق عليها قائلاً: "بالرضا والتسليم وبمزيد من الأسى والحزن ننعي اليكم المأسوف على شبابه المرحوم اسامة برجي شقيق الفنان زياد برجي سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته..سنعلمكم لاحقًا بكل التفاصيل المتعلقة بالعزاء..انّا لله وانّا اليه راجعون".

وكان شقيق زياد برجي قد تعرض لأزمة قلبية ادت الى وفاته.

سيصلى على جثمان الراحل اليوم الاحد الساعة الثالثة عصراً الواقع في 27 كانون الاول 2015 ويوارى الثرى في روضة الشهيدين.