الأزهر يدين تخريب مسجد وإحراق مصاحف في جزيرة كورسيكا بفرنسا

أدان الأزهر الشريف، تعرض إحدى دور العبادة الإسلامية في جزيرة كورسيكا بفرنسا، من تخريب للمسجد وتدنيسه وحرق بعض الكتب، ومنها نسخ من المصحف الشريف، كما يستنكر الأزهر الشريف العنف بكل أشكاله وصوره.

كما أعرب الأزهر فى بيان له اليوم، عن الأسف لترديد الشعارات العنصرية ضد العرب والمسلمين ممن يزعمون الحرص على الحقوق والحريات، ثم يفاجئوننا بما يصادر هذه الحقوق ويسلبها من مواطنين أبرياء، يعكرون صفوهم ويؤججون العواطف ويقدمون الذرائع للمتطرفين.

وأضاف البيان انه في الوقت الذي يقدر فيه الأزهر الشريف، مواقف أعضاء الحكومة الفرنسية والسياسيين الفرنسيين في إدانتهم المباشرة والصريحة لذلك، يطالب الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير لحماية دور العبادة الإسلامية وغير الإسلامية من مثل هذه الاعتداءات، كما تمنى الأزهر أن تعالج الأمور بالحكمة لتجنب المزيد من الاحتقان المتبادل الذي يصب في مصلحة المتطرفين من كلا الجانبين.