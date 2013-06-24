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نادر بكار: هناك محاولات لاستقطابنا لدائرة العنف.. ولن ننجرف وراءها

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نادر بكار: هناك محاولات لاستقطابنا لدائرة العنف.. ولن ننجرف وراءها نادر بكار: هناك محاولات لاستقطابنا لدائرة العنف.. ولن ننجرف وراءها
المتحدث باسم "النور": علاقة الحزب بالمعارضة جيدة.. وأحداث "أبوالنمرس" مؤسفة

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

نفى نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، معرفته بهوية الأشخاص الذين هاجموا مقر حزب النور بمدينة المحلة، أمس، مشيرا إلى أن من قام بهذه الأفعال أشخاص من خارج المحلة، مؤكدا أن الحزب لم ولن يرمي بالاتهامات جزافا، ولن ينجرف إلى الشائعات التي غرضها ممارسة العنف.

وأضاف بكار، خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامي محمود الورواري، أن علاقة حزب النور بقوى المعارضة جيدة، مشيرا إلى أن الجو العام بمصر أصبح مهيئا لقبول تصريحات متطرفة، مؤكدا أن هناك محاولات لاستقطاب حزب النور إلى لغة العنف ولغة الدماء، مضيفا أن هذه اللغة هي المحركة والمشعلة للصراع الدائر.

وقال المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن ما حدث بقرية زاوية أبومسلم بمركز أبوالنمرس بالجيزة من اعتداء الأهالي على عدد من الشيعة شيء مؤسف ومستهجن، مؤكدا أن ما حدث يعد إشارة لارتفاع وتيرة العنف بمصر، وأنه شيء طارئ وجديد على الثقافة المصرية.

وأشار بكار إلى أن التصريحات التي خرجت من منصة مليونية "لا للعنف"، الجمعة الماضية، تحتاج لمراجعة، مضيفا أنه لابد ألا ننتظر تكرار ما حدث من مسلسل العنف في الثمانينات.

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