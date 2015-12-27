أخبار عاجلة

تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. ديلى ميل تستعرض طريقة ابتكار العدسات اللاصقة عام 1948

Google+ Print
بالفيديو والصور.. ديلى ميل تستعرض طريقة ابتكار العدسات اللاصقة عام 1948 بالفيديو والصور.. ديلى ميل تستعرض طريقة ابتكار العدسات اللاصقة عام 1948
إذا كنت ممن يرتدون العدسات اللاصقة وفكرت للحظات فى كيفية تصنيع وابتكار وتركيب هذه العدسات فى بداية نشأتها عام 1948، بالطبع فإنك ستعرف أنك محظوظ لأنك لم تضطر لتركيبها بهذه الطريقة القديمة، فبالتأكيد كان ذلك من الأشياء شديدة الحساسية والصعوبة، حيث تمت صناعة العدسات للمرة الأولى فى استراليا عام 1948.

واستعرض نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طريقة أخذ مقاسات العين وصنع العدسة والتى قام بصنعها Penhryn Thomas الذى يعد الصانع الوحيد للعدسات اللاصقة فى استراليا والذى اكتسب شعبية كبيرة فى ذلك الوقت، وكان يقوم بأخذ مقاسات العين عن طريق مادة لزجة بيضاء يضعها فى مقلة العين للمرأة، ويتم أخذ القالب من تحت الجفن، وكان يتم ارتداؤها من قبل نجوم السينما والرياضيين والفرسان والأثرياء وكانت تبلغ تكلفتها 47 جنيها إسترلينيًا فى ذلك الوقت بما يعادل حاليًا حوالى 2800 إسترلينى اليوم.

ووفقًا للتقرير فإنه يتم تخدير عين المرأة قبل وضع المادة البيضاء على الأماكن فوق مقلة العين لمدة دقيقتين قبل خلعها، ثم ينزلق القالب نصف دائرة من مقلة العين ويضع لوحة صغيرة من البلاستيك عليها قبل الضغط عليها لتشكيل البلاستيك للعين، ثم تتم إزالة البلاستيك الزائد ويسحق داخل العدسة قبل إجراء الاختبار للتأكد من أنها صحيحة طبيًا.

وحسبما جاء فى التقرير فإن العدسات كانت ثقيلة، وبلاستيكية سميكة، ويتم إدراجها فى عين المرأة، وكانت العدسات توضع فى حقيبة معها عصا، لكى تساعد الأشخاص فى تحريكها على مقلة العين، وكانت أقصى فترة يمكن ارتداء العدسات اللاصقة بها فى هذا الوقت تتراوح بين 6 – 8 ساعات، على عكس العدسات اللاصقة اللينة التى نراها اليوم والتى يرتديها الناس بسهولة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات