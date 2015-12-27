بالفيديو والصور.. ديلى ميل تستعرض طريقة ابتكار العدسات اللاصقة عام 1948

إذا كنت ممن يرتدون العدسات اللاصقة وفكرت للحظات فى كيفية تصنيع وابتكار وتركيب هذه العدسات فى بداية نشأتها عام 1948، بالطبع فإنك ستعرف أنك محظوظ لأنك لم تضطر لتركيبها بهذه الطريقة القديمة، فبالتأكيد كان ذلك من الأشياء شديدة الحساسية والصعوبة، حيث تمت صناعة العدسات للمرة الأولى فى استراليا عام 1948.

واستعرض فيديو نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طريقة أخذ مقاسات العين وصنع العدسة والتى قام بصنعها Penhryn Thomas الذى يعد الصانع الوحيد للعدسات اللاصقة فى استراليا والذى اكتسب شعبية كبيرة فى ذلك الوقت، وكان يقوم بأخذ مقاسات العين عن طريق مادة لزجة بيضاء يضعها فى مقلة العين للمرأة، ويتم أخذ القالب من تحت الجفن، وكان يتم ارتداؤها من قبل نجوم السينما والرياضيين والفرسان والأثرياء وكانت تبلغ تكلفتها 47 جنيها إسترلينيًا فى ذلك الوقت بما يعادل حاليًا حوالى 2800 إسترلينى اليوم.

ووفقًا للتقرير فإنه يتم تخدير عين المرأة قبل وضع المادة البيضاء على الأماكن فوق مقلة العين لمدة دقيقتين قبل خلعها، ثم ينزلق القالب نصف دائرة من مقلة العين ويضع لوحة صغيرة من البلاستيك عليها قبل الضغط عليها لتشكيل البلاستيك للعين، ثم تتم إزالة البلاستيك الزائد ويسحق داخل العدسة قبل إجراء الاختبار للتأكد من أنها صحيحة طبيًا.

وحسبما جاء فى التقرير فإن العدسات كانت ثقيلة، وبلاستيكية سميكة، ويتم إدراجها فى عين المرأة، وكانت العدسات توضع فى حقيبة معها عصا، لكى تساعد الأشخاص فى تحريكها على مقلة العين، وكانت أقصى فترة يمكن ارتداء العدسات اللاصقة بها فى هذا الوقت تتراوح بين 6 – 8 ساعات، على عكس العدسات اللاصقة اللينة التى نراها اليوم والتى يرتديها الناس بسهولة.



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