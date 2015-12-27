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معركة بين جماهير الأهلى وصفحة إنبى على "فيس بوك" بسبب صورة لصالح سليم

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معركة بين جماهير الأهلى وصفحة إنبى على "فيس بوك" بسبب صورة لصالح سليم معركة بين جماهير الأهلى وصفحة إنبى على "فيس بوك" بسبب صورة لصالح سليم
شهدت صفحة فريق "إنبى" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معركة شنها جمهور النادى الأهلى ردا على نشر الصفحة صورة للكابتن الراحل صالح سليم مع عبد الحليم حافظ وكابتن عادل هيكل حارس مرمى السابق والنادى الأهلى، فى إحدى الحفلات وبجانبهم زجاجات لمشروبات كحلية وعلقوا عليها: "مهنة بسيطة أفضل بكثير من شرب الخمر والكحول".

واعتبر جمهور الأهلى أن صفحة نادى إنبى تطاولت على رمز من أهم رموزهم، مبررين وجود صالح سليم بجانب زجاجات الخمر فقال أحدهم: "كانت حفلة مدعو فيها أكبر الفنانين وعشان صالح سليم كان ممثل راح، وحضر الحفلة، والتقى عبد الحليم حافظ فسلم عليه وللأسف المصور التقط الصورة من هنا وده يخلى عقليتكم المريضه تفكر أن المايسترو "خمورجى" بس أنا اتحداك انك تجيب صالح سليم وهو بيشرب الخمرة".

فيما اعتبر أحد جماهير الأهلى أن التطاول على ناديهم يعد تطاولا على التاريخ قائلا: "متعرفش الأهلى أتسمى نادى الوطنية ليه يبقى متتكلمش، متعرفش مين مؤسس الأهلى يبقا متتكلمش، متعرفش سعد زعلول يبقى متتكلمش، متعرفش مين مختار التتش يبقى متتكلمش، النادى الأهلى نادى الوطنية من أكثر من 100 سنة".


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