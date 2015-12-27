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بالفيديو والصور.. انفجار بمنطقة فيصل وأنباء عن سقوط إصابات (تحديث)

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بالفيديو والصور.. انفجار بمنطقة فيصل وأنباء عن سقوط إصابات (تحديث) بالفيديو والصور.. انفجار بمنطقة فيصل وأنباء عن سقوط إصابات (تحديث)
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، شارك أحد القراء بخبر عن انفجار بمنطقة سهل حمزة بحى فيصل، وسط أنباء عن سقوط العديد من المصابين.
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>شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة ، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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