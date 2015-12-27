أخطاء تصيب طفلك بالتهاب الجيوب الأنفية.. أهمها الكوفية

العادات الخاطئة وراء التهاب الجيوب الأنفية..

أسباب إصابة الأطفال بالتهاب الجيوب الأنفية..

مع تغير درجات الحرارة وانخفاضها خلال الفترة الأخيرة وذهاب الأطفال إلى المدارس فى وقت مبكر تنتشر الإصابة بأدوار البرد التى تظهر غالبا فى صورة التهاب فى الجيوب الأنفية.>ويرجع الدكتور "مصطفى عبد الحليم" أخصائى الأنف والأذن والحنجرة، السبب وراء كثرة التهاب الجيوب الأنفية إلى العادات الخاطئة التى تقوم بها الكثير من الأمهات مع أطفالهن ظنا منهن أنها الخطوات الصحيحة التى تحميهم من برودة الطقس، ويقول: "هناك بعض العادات الخاطئة التى توارثتها الأجيال فى التعامل مع الأبناء والتى تؤدى إلى إصابتهم بالكثير من الأمراض وأدوار البرد.>ويضيف، ومن هذه العادات عقد "الكوفية" الصوف حول الرقبة أو تغطية الأذنين قبل الخروج من المنزل، لأنه مع كشف جزء منها ووصول الهواء إلى هذه الأماكن يصاب الطفل بدور برد شديد.

ويضيف أن تبادل القبلات بين الكبار أو الصغار تنقل العدوى فيما بينهم دون أن يشعروا، وفى حالة الإصابة بالتهاب جيوب أنفية ودور برد شديد من المعروف أنه يصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة مما يجعل الأهل يسرعون لتقديم جرعات المضاد الحيوى سريعا وهو الخطأ الشائع، وعليهم ترك فرصة للجسم 24 ساعة قبل تقديم المضادات الحيوية له واستخدام الكمادات أولا وفى حالة استمرارها يتم استشارة الطبيب أولا حتى يحدد الجرعات المناسبة لحالة الطفل، مؤكدا أن كثرة تناول المضادات الحيوية يضعف مناعة الجسم ويجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأدوار البرد.

الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية..

>ويتابع د. عبد الحليم أنه يمكن التغلب على تغيرات الطقس بخطوات بسيطة وهى تعويد الطفل على وضع منديل على أنفه أثناء الخروج من المنزل فى الصباح الباكر لمدة 5 دقائق حتى يحدث تعادل بين درجة حرارته التى كان بها فى المنزل والبرودة التى يواجهها فى الخارج، وأن يقوم بالعطس فى مناديل حتى لا تنتقل العدوى لشخص آخر.